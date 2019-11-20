بلدي البيضاء يعلن إنهاء اعتصام شركة الخدمات العامة

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس البلدي البيضاء، إنهاء اعتصام عمال شركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر، بعد توقفهم عن العمل لعدة أيام.

وأكد المجلس، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك” أمس الثلاثاء، أن شركة الخدمات العامة بدأت عملها من ليلة البارحة في نقل القمامة المتكدسة، بالتعاون مع الشركات الخاصة التي تعاقد معها المجلس البلدي البيضاء وشحات والساحل كل حسب حدوده الإدارية.

وكانت شركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر التي تقدم خدمات النظافة لأربع بلديات وهي: البيضاء وشحات والساحل وردامة، قد أعلنت الأربعاء الماضي تعليق عملها في كافة مكاتب الشركة إلى أن تحل أزمة تأخر المرتبات حلا نهائيا.

الجدير بالذكر أن موظفي شركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر لم يتقاضوا مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عشرة أشهر، وفق ما ذكر الموظفين في بيان لهم.

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