السيسي يناقش مع وزيرة الدفاع الألمانية آخر المستجدات في ليبيا

ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء بمقر إقامته في برلين أنجريت كارينباور وزيرة الدفاع الألمانية.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي كشف بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن تم التوافق علي تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية لا سيما في ليبيا وسوريا حيث توافقت وجهات النظر بخصوص الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والإستقرار.

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