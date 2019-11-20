اجتماع “بالغ الأهمية” تحضيراً لمؤتمر برلين

ينعقد اليوم الأربعاء رابع الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بحسب ما أعلنه المبعوث الأممي غسان سلامة في كلمته أمام مجلس الأمن، الإثنين الماضي.

ورجّحت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع الذي وصفه سلامة بـ”بالغ الأهمية” سيضم ممثلين عن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، استكمالاً للاجتماعات الثلاثة السابقة رفيعة المستوى.

وسيبحث الاجتماع سُبل توحيد المواقف بين الأطراف المُشاركة والتشاور بشأن بعض البنود المتعلقة بعمليات الجيش الوطني في طرابلس، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لصحيفة “الاتحاد”.

وقال المبعوث الأممي إن الاجتماع الأخير الذي عُقد في 21 أكتوبر تضمن الاتفاق على مسودة بيان ختامي يحدد 6 حزم من الأنشطة الضرورية لإنهاء النزاع في ليبيا.

وتشمل هذه الحزم الستة، العودة إلى العملية السياسية التي تقودها ليبيا وما يصاحبها من إصلاح اقتصادي؛ ووقف إطلاق النار وتنفيذ حظر الأسلحة والإصلاح الأمني؛ فضلاً عن تعزيز احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.

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