بالصور| داخلية المؤقتة تخرّج أكثر من 800 عضو بهيئة الشرطة في البيضاء

ليبيا – خرجت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة أمس الثلاثاء 865 عضو جديد بهيئة الشرطة التابعين لمديرية أمن البيضاء وعدد من فروع الإدارات العامة بالوزارة في منطقة الجبل الأخضر لتكون بذلك هي الدفعة الأكبر في تاريخ مدينة البيضاء بحسب ما أفاد مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية العقيد خميس الوزان.

وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف خرج وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة هؤلاء الأعضاء الجدد في حفل حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات – رئيس مجلس الوزراء المكلف عبدالرحمن الأحيرش وضم الخريجين 525 عضو بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن البيضاء و 100 عضو لصالح فرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالجبل الأخضر فيما تم توزيع 240 عضو جديد بهيئة الشرطة على فروع الإدارات العامة للدوريات الصحراوية ومباحث الجوازات، والدعم المركزي بالجبل الأخضر.

وشهد حفل التخرج عروض كراديس الطلبة الخريجين وتدريباتهم على اللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات إضافة إلى التعامل مع الألغام والأجسام المفخخة كما شهد الحفل عرضاً رمزياً لآليات هيئة الشرطة أمام الضيوف وأولياء أمور الطلبة.



وبهذه المناسبة هنأ وزير الداخلية الطلبة الخريجين مثمناً جهود مجلس الوزراء في دعم الوزارة والقوات المسلحة في محاربة الإرهاب، مؤكداً أن هذا التخريج يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية الاستراتيجية 2018 – 2020.

كما شدد على أن ذلك يأتي في إطار التدريب والتطوير المستمر للوزارة حتى يتسنى لها المحافظة على استتباب الأمن ومكافحة الجريمة.



من جهته حيّا رئيس مجلس الوزراء المكلف عبدالرحمن الأحيرش جهود وزارة الداخلية التي أثمرت حفل التخرج المهيب، مؤكداً أنها تقوم بدورها على أكمل وجه في تأمين الوطن والمواطن وحماية ظهر القوات المسلحة.

واختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات التي أجريت بإشراف الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.

كما حضر مراسم الاحتفال نائب رئيس وزير الصحة سعد عقوب ووزير الاقتصاد منير عصر ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز إضافة إلى عضو مجلس النواب عن البيضاء عبدالمطلب ثابت وممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة آمر منطقة الجبل الأخضر العسكرية اللواء موسى المعداني.

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