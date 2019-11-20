حول جلسة مجلس الأمن.. الزائدي: كلمات مدفوعة الأجر

انتقد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، ما وصفه بسياسة “تصنيع القيادات وتسويقها” في ليبيا.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الربيع العربي وسياسة تصنيع القيادات وتسويقها، حول حديث السيدة الطبولي مجهولة الهوى والهوية، في مجلس الأمن، وكلمات أخرى مدفوعة الأجر، لم يستسغها الليبيون، فعندما يتوهم أناس بسطاء عاديون انهم قادة كبار، يكون هكذا الحال، ويصير للمال أقوال وأفعال. ليبيا.. الربيع العربي..تدمير للهوية.. وضرب للروح المعنوية”، وذلك بحسب تعبيره.

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