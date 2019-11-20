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تطعيم أكثر من 4 آلاف مواطن في سرت ضد الأنفلونزا الموسمية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة بسرت محمد ادريس، عن إجمالي أعداد المواطنين الذين تم تطعيمهم بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية ضمن حملة التطعيمات ضد الوقاية بمرض الانفلونزا الموسمية في سرت خلال الفترة من 16 وحتى 20 نوفمبر الجاري. 

وأوضح ادريس، أن إجمالي أعداد المواطنين بلغ أربعة آلاف ومائة مواطن ومواطنة، لافتا إلى أن الهدف من الحملة هو تحصين وحماية المستهدفين الاكثر عرضة للإصابة بمرض الانفلونزا من خلال تقديم التطعيمات في حوالي 7 مراكز ووحدات صحية بسرت وضواحيها. 

وأضاف، أن المستهدفين من الحملة هم كبار السن من عمر فوق 55 عاما والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة كـ “السكر، وضغط الدم”، مبينا أن الحملة تتواصل إلى يوم 28 نوفمبر الجاري بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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