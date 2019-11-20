تقرير أوروبي يُبعد التُهم عن منظمات إنقاذ المهاجرين

لم يجد الباحثون في المعهد الجامعي الأوروبي من خلال تقرير أُعِدّ مُؤخراً أي دليل يشير إلى وجود صلة بين وجود سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية وعدد المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط.

وتناقضت نتائج التقرير بشكل مباشر مع الادعاء الواسع الذي دفعته تصريحات بعض الحكومات الأوروبية بشأن أن عمليات الإنقاذ شكّلت عامل جذب للمهاجرين، ما زاد من أعداد محاولات العبور إلى الشواطئ الأوروبية.

ويعد هذا التقرير أول دراسة مفصلة لنشاط البحث والإنقاذ بين عامي 2014 و2019، ويستخدم بيانات من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحرس السواحل الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الأوروبية المصممة للحد من عمليات الإنقاذ قبالة سواحل ليبيا “ربما تكون قد ضاعفت عمليات الهجرة بشكل غير مباشر دون أن تسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الإنقاذ”.

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