“بركان الغضب” يطالب بإعادة النظر في مهجري المنطقة الشرقية وإعلان حالة النفير بمصراتة

مصراتة-العنوان

طالب إعلام ما يسمى بـ “عملية بركان الغضب” أهالي مصراتة والمجلسين البلدي والعسكري وآمر المنطقة الدفاعية الوسطى التقيد بإجراءات الدخول إلى المدينة خصوصا القادمين من المنطقة الشرقية وإعلان حالة النفير في المدينة وفق البيان.

ودعا إعلام عملية بركان الغضب في بيان له ليل أمس الثلاثاء إلى إعادة النظر في المهجرين من المنطقة الشرقية والمقيمين بمدينة مصراتة، وتنظيم حركة دخول وخروج الزوار وتحديد مكان إقامة كل زائر.

ودعا البيان رجال الأعمال والمصانع والمؤسسات داخل مصراتة بدعم مقاتلي عملية بركان الغضب.

كما طالب البيان الاهتمام بجرحى عملية بركان الغضب وتشكيل لجنة من مدينة مصراتة تختص بمتابعة أحوال الجرحى كون أن المدينة لديها الأغلبية الساحقة من داخل ميادين القتال بحسب البيان.

وطالب البيان آمر المنطقة الدفاعية الوسطة بتفعيل دوريات في المدخلين الجنوبي والشرقي للمدينة، داعين أيضا إلى تفعيل دوريات من شباب المناطق كل حسب منطقته.