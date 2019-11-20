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“بركان الغضب” يطالب بإعادة النظر في مهجري المنطقة الشرقية وإعلان حالة النفير بمصراتة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

طالب إعلام ما يسمى بـ “عملية بركان الغضب” أهالي مصراتة والمجلسين البلدي والعسكري وآمر المنطقة الدفاعية الوسطى التقيد بإجراءات الدخول إلى المدينة خصوصا القادمين من المنطقة الشرقية وإعلان حالة النفير في المدينة وفق البيان.

ودعا إعلام عملية بركان الغضب في بيان له ليل أمس الثلاثاء إلى إعادة النظر في المهجرين من المنطقة الشرقية والمقيمين بمدينة مصراتة، وتنظيم حركة دخول وخروج الزوار وتحديد مكان إقامة كل زائر.

ودعا البيان رجال الأعمال والمصانع والمؤسسات داخل مصراتة بدعم مقاتلي عملية بركان الغضب.

كما طالب البيان الاهتمام بجرحى عملية بركان الغضب وتشكيل لجنة من مدينة مصراتة تختص بمتابعة أحوال الجرحى كون أن المدينة لديها الأغلبية الساحقة من داخل ميادين القتال بحسب البيان.

وطالب البيان آمر المنطقة الدفاعية الوسطة بتفعيل دوريات في المدخلين الجنوبي والشرقي للمدينة، داعين أيضا إلى  تفعيل دوريات من شباب المناطق كل حسب منطقته.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • على نسور الجيش الوطنى قصف البوابات الامنية بعد تحذير المدنيين بالابتعاد عنها ليلا بعد منتصف الليل وحتى الفجر

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  • يا بركان الكذب ليس امامكم الا الاستسلام التام او الموت الزؤام فالاستسلام للجيش الوطنى يوفر لكم الامان اما اذا زحف ثوار المدن الاخرى ليقتصوا من المصاريت فلا تلوموا الا انفسكم

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