«الأرصاد»: رياح قوية على سهل بنغازي.. وطقس مستقر في باقي المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تنشط رياح جنوبية قوية، مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقرا نسبيا على باقي المناطق، ثم تتكاثر السحب مساء على بعض مناطق الجنوب الغربي، وغدا على مناطق متفرقة من الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق الشمال الغربي بين 16 و22 درجة مئوية، وبين 21 و28 درجة مئوية على الشمال الشرقي، ثم تسجل انخفاضا تدريجيا من الغد.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تتكاثر السحب غدا على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية ثم شمالية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا رعدية على الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية ثم شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الخليج، بينما تكون جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، على بقية المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالبية المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية.

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