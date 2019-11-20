مساعي أمريكية لإطلاق حوار اقتصادي في ليبيا الشهر المقبل

التقى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالنيابة جوشوا هاريس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط مصطفى صنع الله، لبحث عدد من الملفات المشتركة.

وأكد هاريس، خلال لقائه مع صنع الله، على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية النفط، لافتا إلى ضرورة أن تظل المؤسسة مستقلة ومزودة بالموارد المناسبة من أجل الوفاء بولايتها الحيوية نيابة عن جميع الليبيين.

وكشف هاريس، أن السفارة الأمريكية تتطلع لاستضافة شركاء من جميع أنحاء ليبيا في حوار اقتصادي الشهر المقبل، لتسهيل النقاش الليبي حول تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الطاقة الحيوية.

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