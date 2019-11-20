البرلمان الأوروبي يبحث غدا في بروكسل ظروف المهاجرين في ليبيا

يبحث ‏البرلمان الأوروبي، غدا في بروكسل، ظروف المهاجرين في مراكز الإيواء الليبية، والإجراءات التي يستخدمها خفر السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ.

وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان أمس، أن الاجتماع الذي سيحضره ممثلون عن مفوضية شؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة أطباء بلا حدود، ولجنة الإنقاذ الدولية، سيتم فيه تقييم الظروف التي يواجهها المهاجرون في ليبيا.

هذا وأشار البرلمان إلى أن الجلسة الثانية سيتطرق المجتمعون فيها إلى ما يجري في مراكز الإيواء، وتحليل الإجراءات التي يستخدمها خفر السواحل الليبي عند عودة المهاجرين بعد إنقاذهم في البحر.

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