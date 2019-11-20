اجتماعات ليبية دولية لبحث خطة مكافحة الهجرة في ليبيا

عقد رئـيس جـهاز مـكافحة الـهجرة غـير الـشرعية المبروك عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس بـعثة الـمنظمة الـدولية للـهجرة فيديريكو سودا، بـحضور مـدير إدارة الـعمليات والـسيطرة، ومـدير إدارة الـمنظمات والـتعاون الـفني، ومـدير إدارة الـتدريب، ومـدير إدارة شـؤون الإمـداد وعـدد مـن رؤسـاء الـمكاتب بـالـجهاز، كما حـضر مـن جـانب الـمنظمة الـمدراء الـتنفيذيين للـبرنامج الـمعد مـن قـبل مـنظمة الـهجرة الـدولية لـتنفيذه بـلـيبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق عـلى الـعمل مـعاً مـن أجـل صـياغة خـطة الاسـتجابة 20/20 بـما يـكفل تـحقيق الأهـداف الـمرجوة للـتعاون بـين الـطرفين.

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