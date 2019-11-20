المحجوب يكشف عن “تقدّمات مهمّة” للجيش

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، عن تقدّم جديد لقوات الجيش بمحاور القتال في طرابلس، مُؤكداً بسط سيطرتهم على محور الخلاطات واقترابهم أكثر من منطقة أبوسليم.

وأوضح المحجوب في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن الاقتراب من منطقة أبوسليم يُعتبر تطوراً كبيراً لصالح الجيش الوطني، لافتاً إلى وجود أحد أكبر وأهم السجون داخل المنطقة، في إشارة إلى سجن أبوسليم.

وحول التكتيك الذي تتقدم قوات الجيش على أساسه نحو قلب العاصمة، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي إن الهدف الحالي للعمليات العسكرية القائمة هو خلق طوق متكامل حول العاصمة، والعمل على الربط بين مختلف قوات الجيش المرابطة في المحاور عبر هذا الطوق، لإضعاف أي محاولات مقاومة قد تصدر عن المجموعات المسلحة في هذه الأثناء.

وأشار العميد خالد إلى وجود تنسيق مسبق بين القيادة العامة وسكان المنطقة للانتفاض على المجموعات المسلحة فور دخول الجيش الوطني للمنطقة.

ومن جانبها، نفت قوة الردع والتدخل المشتركة – محور أبوسليم، وجود أي تقدّم للطرفين، مؤكدة أن الأوضاع بمحور الخلاطات والأحياء البرية لم تتعدى وقوع اشتباكات متقطعة خلال الفترة الأخيرة.

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