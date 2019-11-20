نقص حاد في أدوية السكر بسرت.. وارتفاع الأسعار بالصيدليات الخاصة

أكد مدير العيادة المركزية لمرضى السكر التابعة لقطاع الصحة سرت، محمد ادريس، أن المدينة تعاني نقصا حادا في أدوية السكر بأنواعها منذ أسبوعين.

وقال ادريس، “مرضى السكر بسرت يعانون نقصا كبيرا في أدوية السكر المتمثلة في الحقن والحبوب وأقلام السكر بأنواعها وألوانها منذ ما يزيد عن أسبوعين، وعدد مرضى السكر المسجلين بالمنظومة بالعيادة يبلغ أكثر من 6 ألاف مريض ومريضة بسرت كما أن العدد في تزايد ومنهم أعداد كبيرة لم يتردد على العيادة المركزية للسكر التابعة لقطاع الصحة سرت”، مشيرا إلى أن أدوية السكر بالصيدليات الخاصة تشهد ارتفاعا في أسعارها لدى المواطن البسيط صاحب المرتب والمعاش الأساسي والمعاش الضماني.

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