افتتاح حاضنة أعمال لدعم الصناعة في طرابلس

افتتحت، اليوم الأربعاء، حاضنة ومسرعة الأعمال «ستريم» في طرابلس، والتي تهدف إلى تنشيط الأعمال والصناعة بالعاصمة.

وتستهدف تلك المبادرة أيضا دعم أصحاب الأفكار والمشاريع والابتكار والإبداع، من خلال معمل تصنيع متطور «فاب لاب» لتصنيع النماذج الأولية للمنتجات المختلفة، حسب بيان على صفحة تحمل اسم «ستريم» على موقع التواصل «فيسبوك».

يذكر أن «ستريم» هو مشروع ممول من الحكومة البريطانية، ومنفذ بواسطة مؤسسة خبراء فرنسا، وبرعاية شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول، وقد حضر فعاليات اليوم وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي، ونائبة السفير البريطاني في ليبيا فلور ويلسون، والمدير التجاري لـ«ليبيانا» عبدالوهاب الشاوش، والعديد من رجال الأعمال.

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«فاب لاب» مصطلح أطلق عالميا، ويعني إمكانية صناعة أي جهاز إلكتروني بقدرات محلية، وبذلك تتمكن الدول النامية من مواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال.

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