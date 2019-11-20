«صحة الموقتة» تطالب بعدم تمليك المركبات الآلية المملوكة للوزارة

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، في تعميم وجهه لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات بعدم اتخاذ أي إجراء في تمليك المركبات الآلية والسيارات المملوكة للوزارة والعمل على الحفاظ عليها.

وقال الناطق باسم الوزارة، معتز الطرابلسي، إن «وزير الصحة أكد في توجيهاته بضرورة تسجيل كافة المركبات الآلية لدى مكاتب المواصلات والنقل بالبلديات والتأكد من صلاحية الفحص الفني والدوري ووثيقة التأمين الإجباري الخاصة بالمركبة الآلية».

وأشار الطرابلسي إلى أن الوزير «شدد على ضرورة موافاة مكاتب التفتيش والمتابعة بالمرافق الصحية بالبلديات ببيانات مفصلة عن المركبات الآلية مرافقة بمستندات الملكية».

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ولفت الطرابلسي إلى أن وزير الصحة حذر كل من يخالف مضمون هذه التوجيه بتحمل المسؤولية القانونية.

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