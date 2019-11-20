غدا.. البرلمان الأوروبي يبحث ملف أوضاع المهاجرين في ليبيا

يعقد البرلمان الأوروبي، غدا الخميس، في بروكسل جلسة لمناقشة ظروف المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، والإجراءات التي يستخدمها خفر السواحل الليبية في عمليات الإنقاذ البحرية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة بحضور ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أطباء بلا حدود ولجنة الإنقاذ الدولية، كما سيتم خلال الجلسة التطرق إلى ما يجري في مراكز الاحتجاز وتحليل الإجراءات التي يستخدمها خفر السواحل الليبي عند عودة المهاجرين أثناء إنقاذهم في البحر، بناءً على شهادات من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة أطباء بلا حدود ولجنة الإنقاذ الدولية.

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