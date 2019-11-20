الأبعج يتسلّم مهامه آمراً للمنطقة العسكرية الجنوبية

وصل اللواء بلقاسم الأبعج إلى تراغن لمباشرة عمله آمرا للمنطقة العسكرية الجنوبية صباح أمس الثلاثاء.

ونظم أهالي منطقتي تراغن وتمنهنت استقبالا شعبيا لآمر المناطق العسكرية الجنوبية المكلف من قبل القيادة العامة للجيش الوطني.

وألقى الأبعج كلمة خلال مراسم الاستقبال الرسمي تضمنت رسالة واضحة برغبته الحقيقية في استعادة الأمن بالمنطقة عبر تعزيز القوات الأمنية فيها.

وبدورها عبرت القيادات العسكرية في المنطقة عن ترحيبها بقيادة الأبعج للمنطقة العسكرية مبدية استعدادها للعمل للحفاظ على الأمن وتعزيز السلم في المنطقة.

وكان المجلس التسييري للمنطقة حاضرا لمراسم الاستقبال وعبر عن ابتهاجه بعودة مظاهر الدولة من خلال تفعيل الأمن وتعزيز صفوف العناصر الأمنية.

ويأتي تكليف الأبعج ضمن جهود القيادة العامة للجيش الوطني لتعزيز الأمن وبسط هيبة الدولة في مختلف المدن والمناطق الليبية.

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