المشري: الوفاق تشتري الأسلحة من أصدقائها

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن الوفاق تشتري الأسلحة من الدول الصديقة، وأن الدعم الذي تتلقاه من تركيا وقطر لا يتعدى الدعم السياسي والمعنوي.

وأضاف المشري في حديث لموقع “حقائق أونلاين” أن “هناك 23 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا لدى كل الفصائل المتنازعة، أي أن كل مواطن ليبي يمتلك 3 قطع سلاح بما فيها دبابات”.

وتطرق رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل، مستبعدا دعوة أي طرف ليبي للحضور، مُشيراً إلى أنه سيقتصر على الدول المتدخلة في الأزمة الليبية، وسيخلص إلى توصيات يجتمع حولها الليبيون.

ورأى المشري أنه ليس باستطاعة أي جهة إلزام القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بمُخرجات المؤتمرات الحوارية، مُبيّناً أن مؤتمر برلين لن يكون استثناء.

وشدد المشري على إصرار حكومة الوفاق لإشراك تونس والجزائر في مؤتمر برلين، مؤكداً أنها ستضغط على الجهات المعنية لإشراك ممثلي الدولتين، وذلك بعد توارد أنباء عن إقصائهما.

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