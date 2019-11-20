عقب استهداف مواقع عسكرية داخلها .. قوات بركان الغضب تطالب بإعادة النظر في مهجري المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب إعلام ما يسمى بـ “عملية بركان الغضب” أهالي مصراتة والمجلسين البلدي والعسكري وآمر المنطقة الدفاعية الوسطى التقيد بإجراءات الدخول إلى المدينة خصوصا القادمين من المنطقة الشرقية وإعلان حالة النفير في المدينة، وفق البيان.

إعلام عملية بركان الغضب دعا في بيان له ليلة أمس الثلاثاء إلى إعادة النظر في المهجرين من المنطقة الشرقية والمقيمين بمدينة مصراتة، وتنظيم حركة دخول وخروج الزوار وتحديد مكان إقامة كل زائر، مشددًا على رجال الأعمال والمصانع والمؤسسات داخل مصراتة بدعم مقاتلي عملية بركان الغضب.

وطالب البيان الاهتمام بجرحى عملية بركان الغضب وتشكيل لجنة من مدينة مصراتة تختص بمتابعة أحوال الجرحى كون أن المدينة لديها الأغلبية الساحقة من داخل ميادين القتال بحسب البيان.

وطالب البيان آمر المنطقة الدفاعية الوسطة بتفعيل دوريات في المدخلين الجنوبي والشرقي للمدينة، داعين أيضا إلى تفعيل دوريات من شباب المناطق كل حسب منطقته.

ومن جهته، نفى – آمر الإستخبارات العسكرية -التابعة لتشكيلات الوفاق في مصراتة- عميد محمد قنيدي، صحة ماجاء في بيانات الرئاسي وبعض القنوات الإعلامية والمنصات الإلكترونية المحسوبة على الوفاق والتي ذكرت أن المواقع المستهدفة بضربات سلاح الجو الليبي على نقاط في مصراتة هي مواقع مدنية.

قنيدي أكد عبر ظهور له على قناة التناصح أن المواقع عسكرية وهي عبارة عن مخازن لأسلحة وذخائر تم الاستحواذ عليها في معارك ثورة فبراير سنة 2011 وأنها مخازن مغلقة منذ 7 سنوات على حد وصفه.

وتحدث قنيدي على ما خلفته الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو التابع للجيش الوطني، مؤكداً أن عدة مخازن دُمِرت ، موضحاً أن الإصابات بين المدنيين “بسيطة جداً” وكل المصابين غادرو المستشفى بعد ساعة أو ساعتين.

وكانت شعبة الإعلام الحربي ذكرت أن مقاتلات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني شنت 4 غارات جوية على مواقع عسكرية داخل مدينة مصراتة .

وركز الطيران في ضرباته على مخزن للذخيرة وموقع عسكري قرب شركة الداو بمنطقة الرويسات، كما أضافت الشعبة إلى أن السلاح الجوى دمر الأهداف بنجاح .

وجاءت الضربات الأربع بعد ورود معلومات عن طريق أجهزة الإستخبارات بالجيش الوطني، تفيد بإستجلاب أسلحة وذخائر تم تخزينها بمقرات داخل المدينة بعد نقلها من مقر الكلية الجوية.

يشار إلى أن سلاح الجو تجاوز في الآونة الأخيرة استهداف الكلية الجوية والقسم العسكري بمطار مصراتة إلى استهداف مواقع في عمق المدينة وعلى أطرافها تستغلها التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، من مقار ومخازن للعتاد والذخيرة ومواد أخرى.

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