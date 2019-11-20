مبادرة لعودة أهالي مرزق لمدينتهم

كشف أحد أعيان مدينة مرزق، عن مبادرة لعودة أهالي مرزق إلى ديارهم بإشراف مجلس شيوخ ليبيا.

وقال أحد أعيان المدينة، لبوابة أفريقيا الإخبارية، “إن هناك مبادرة لعودة أهالي مرزق إلى ديارهم بإشراف مجلس شيوخ ليبيا بعد الاتفاق الذي تم خلال الاجتماع الذي دار بمشاركة أعيان ليبيا بمدينة سبها واتفقوا على عودة الأهالي لمنازلهم التي هجروا منها”.

وستنطلق القافلة يوم السبت القادم 23 نوفمبر 2019 من بيت الثقافة بسبها.

ومن المعلوم أن مدينة مرزق قد شهدت عدة مواجهات مسلحة عنيفة منذ مطلع أكتوبر الماضي، أدت إلى نزوح الأهالي خوفا من بطش المتنازعين والتي أدت إلى مقتل وجرح العديد منهم واضطرت العائلات للنزوح للمناطق المجاورة.

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