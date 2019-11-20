كتاب وإعلاميون ونشطاء يصدرون بيانا ضد «خطاب الكراهية»

أصدر كتاب وإعلاميون ونشطاء بيانا موحدا ضد خطاب العنف والكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، منوهين بأن هذا الخطاب «أسهم في توسيع حدة الانقسام لصالح منطق الاصطفاف».

ولفت الموقعون على البيان إلى نيتهم «اتخاذ خطوات تصعيدية» ضد القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي «التي تعمل على تصعيد خطاب الكراهية»، مشيرين إلى «الأضرار التي يخلفها الإعلام التحريضي في قلب النسيج الليبي والسلم الاجتماعي».

وإلى نص البيان:

نحن الموقعين أدناه على هذا البيان المضاد لخطاب العنف والكراهية، والترويج للحرب المدمرة التي تعانيها بلادنا منذ أشهر، والتي أسهمت في توسيع حدة الانقسام والتخندق القائمة بين الأطراف المتصارعة، وحيث إن هذا الخطاب المحرض قد أسهم إسهامًا كبيرًا في التأثير السلبي على أذهان أعداد هائلة من أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاته، وضلل الناس عن رؤية الحقائق لصالح منطق الاصطفاف والتخندق، والتي أضرت وتُضر بالأمن القومي للدولة الليبية وبالنظام العام فيها.

واستنادًا للقوانين المحلية للدولة الليبية التي تعتبر المُحرض مجرمًا، وقوانين الدول الأخرى ذات العلاقة، والقانون الدولي، وكذلك (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والذي صادقت عليه ليبيا وجل دول العالم.

فإننا نحن الموقعين على هذا البيان نؤكد لمختلف القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعمل على تصعيد خطاب الكراهية، بأنها ستواجه منا خطوات تصعيدية إذا لم تلتزم في خطابها الإعلامي بنبذ الخطاب التحريضي على العنف والكراهية، وأن تنتهج منهج الاعتدال والموضوعية، بغض النظر عن الرأي السياسي أو الجهة أو الفئة، وأننا سنلجأ لملاحقتها وملاحقة الأفراد المشاركين من خلالها في نشر هذا الخطاب، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل حتى على المستوى الإقليمي والدولي، متى ما كان ذلك متاحا وفقا للقوانين والأعراف المعمول بها.

إن الأضرار التي يخلفها الإعلام التحريضي الذي هو نظير الكراهية والعنف، أكثر تخريبًا وتدميرًا من الفعل المادي، وتأثيره يمتد لسنوات طويلة، مخلفًا آثاره السلبية في قلب النسيج الليبي والسلم الاجتماعي، وذلك بفعل أصحاب هذه العقلية التي تبث عنفها وسمومها عبر الأقمار الصناعية باستمرار، والخاسر الأساسي في هذه الحرب الإعلامية هو الوطن والمواطن، الذي يئن من هول ما يحدث على جسده وعقله وروحه من تخريب متعمد وممنهج.

وإننا إذ نوجه هذا التحذير فإننا سبق وأن جهزنا فريق عمل للمتابعة والرصد وكذلك شكلنا فريقًا للمتابعة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين سواء محليًّا أو دوليًّا متى ما كان ذلك متاحًا، وسنبذل قصارى جهدنا لمحاسبة المخالفين حفاظًا على الوطن والمواطن.

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قائمة الموقعين على البيان:

1. د. الزهراء لنقي، بنغازي، رئيس منبر المرأة الليبية للسلام

2. بشير زعبية، طرابلس، صحفي

3. د. آمال العبيدي، بنغازي، عضو هيئة تدريس

4. د. صالح الحاراتي، طرابلس، ناشط سياسي

5. د. إدريس سليمان القايد، طرابلس، منظمة الصحة العالمية

6. د. محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية

7. فرج فركاش، بنغازي، كاتب ومدون

8. د. هدى الكوافي، بنغازي، مدونة

9. أ. إدريس ابن الطيب، بنغازي، كاتب وصحفي

10. أ. خيرية حفالش، البيضاء، كاتبة وناشطة مدنية

11. عون بوسريرة، البيضاء، ناشط مدني

12. منصور عاطي المغربي، إجدابيا، مدون وناشط مدني

13. سليمان البرغثي العقوري، بنغازي، ناشط مدني

14. فرج الزروق، طرابلس، دبلوماسي

15. أ. أحمد الشركسي، بنغازي، ناشط مدني

16. سامي الشامس، طرابلس، ناشط سياسي

17. أ. أماني خطاب، البيضاء، ناشطة مدنية

18. علي العسبلي، المرج، ناشط مدني

19. أحمد حواز، المرج، ناشط مدني

20. حنان رجب المقوب، بنغازي، إعلامية ومدونة.

21. أ. عبدالعظيم البشتي، الزاوية، مثقف وكاتب

22. عاطف الأطرش، بنغازي، مدون وناشط مدني

23. معتز قادربوه، إجدابيا، إعلامي ومدون

24. نهلة الترهوني، طرابلس، ناشطة مدنية

25. نيفين الباح، بنغازي، محامية وناشطة حقوقية

26. ربيع الجياش، القلعة، ناشط مدني

27. مصدق محمد حبارة، طرابلس، مدون ومهتم بالشأن العام

28. د. أمل منصور، طرابلس، ناشطة مدنية

29. خالد بوزعكوك، بنغازي، ناشط مدني

30. محمد صريط قرقر، بنغازي، صحفي

31. موسى ماي، جالوا، ناشط مدني

32. خالد التليسي، طرابلس، مهتم بالشأن العام

33. أ. إبراهيم حميدان، طرابلس، كاتب ومثقف

34. أحمد سمير الشارف، طرابلس، مهتم بالشأن العام

35. مرعي خليفة، طرابلس، فنان تشكيلي

36. عبدالله المبري، إجدابيا، إعلامي وناشط مدني

37. أسعد محسن زهيو، طرابلس، التجمع الوطني الليبي

38. هاني نوري رحومة، بنغازي، موظف

39. يوسف بوزكري، سياسي

40. خالد المريمي، طرابلس، الأمين العام لتحالف القوى الوطنية

41. سعاد قنور، عضو مجلس الدولة

42. عادل عمر التمبكتي بن وليد، ناشط مدني

43. محمد المبروك الصل، طرابلس، ناشط مدني

44. فاطمة عمر حواص، الزاوية، محامية وحقوقية

45. محمد الصافي، بنغازي، موظف البنك الدولي

46. ناصر الهواري الإدريسي، بنغازي، منظمة ضحايا لحقوق الإنسان

47. هدير عبدالعزيز الخشمي، بنغازي، محامية

48. أ خالد زيو، بنغازي، أستاذ جامعي ومحام

49. أسماء صالح محمد، البيضاء، عضو هيئة تدريس جامعة عمر المختار

50. أبوبكر ناصر الحاسي، طالب دراسات عليا (الدكتوراه) في القانون العام

51. حسن عبدالرزاق النجار، طرابلس، موظف في المعهد الجمهوري الدولي

52. مريم إدريس العقوري، بنغازي، طالبة

53. محمد بوعجيلة موسى، شحات، كاتب وشاعر

54. كريم سالم حفالة، يفرن، موظف

55. خالد موسى السكران، بنغازي، مدون وناشط سياسي.

56. حامد يونس، إجدابيا، إعلامي وناشط مدني

57. ريحانة زايد العمامي، بنغازي، مرشدة نفسية وطالبة دراسات عليا علم نفس

58. محمد الجارح، طبرق، باحث ومحلل سياسي

59. ريمة الفلاني، سبها، صحفية مستقلة

60. محمد العلاقي، طرابلس، محام وحقوقي

61. حسن كدنو، ناشط حقوقي

62. منى زيدان، البيضاء، صحفية

63. فرج بوسنينة، سبها، ناشط مدني

64. عبدالكريم شنبور، طرابلس، مهندس

65. نصر عبدالله الملاح، طرابلس، رجل أعمال وسياسي

66. أبو القاسم محمد قزيط، مصراتة، عضو مجلس الدولة

67. عبدالله علي جوان، زليتن، عضو مجلس دولة

68. محمد عبداللطيف عباس، مصراتة، ناشط مدني

69. أحمد سالم البرياف، مصراتة، ناشط سياسي

70. خديجة العمامي، بنغازي، إعلامية وناشطة مدنية

71. د. هاني رجب الزقوزي، طرابلس

72. مراد ميلود أبوزكري، طرابلس، ناشط مدني

73. الصادق الصديق بن لطيف، موظف وزارة التعليم

74. نعيمة عمار كريد، طرابلس، ناشطة اجتماعية

75. نهال فتحي الدهماني، طرابلس، ناشطة مدنية ومدربة

76. حنان خليفة حلاب، طرابلس، معلمة ومهتمة بالشأن العام

77. سعاد إبراهيم بن خليفة، طرابلس، ناشطة مدنية

78. د. البدري محمد الشريف، عضو هيئة الدستور

79. محمد محمود عبيد، طرابلس، ناشط مدني

80. أحمد ازهر الرايس، طرابلس، مهندس شبكات وناشط مدني

81. منى محمد الشباح، طرابلس، إعلامية

82. مختار محمد الجديد، مصراتة، أكاديمي ومهتم بالشأن الاقتصادي

83. عبدالصمد حسين السهولي، بني وليد، ناشط مدني

84. محمد صالح تنتوش، طرابلس، ناشط بالمجتمع المدني

85. د موسى عبدالله قريفة، الزنتان، أستاذ جامعي

86. عمار ميلاد محمد، طرابلس، عمل حر

87. ناصر صلاح منصور صفي الدين السنوسي

88. منصور بوشناف، طرابلس، كاتب ومثقف

89. النوري محمد صالح المزوغي، طرابلس، كاتب صحفي

90. د عامر رمضان أبوضاوية، طرابلس، أستاذ جامعي، عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس

91. رويدا بلحاج، طرابلس، إعلامية وحقوقية

92. عبدالفتاح جعفر، بنغازي، أعمال حرة

93. سعد إبراهيم بن شرادة، سبها

94. د محمد علي بوراوي، طرابلس، أستاذ جامعي في القانون الدولي

95. حاتم حسن، بنغازي، أعمال حرة ومهتم بالشأن العام

96. ندى الزناد، طرابلس، طالبة

97. ياسمين فرج، مصراتة، طالبة

98. ساجدة النيهوم، درنة، محامية ومهتمة بالشأن العام

99. علي فرج جبريل، طرابلس، مهتم بالشأن العام

100. جمعة بوكليب، طرابلس، مثقف ودبلوماسي سابق

101. صلاح انقاب، طرابلس، كاتب وناشط حقوقي حركة تنوير

102. محمد منير القويري، بنغازي، ناشط مدني

103. سراج محمد العزابي، طرابلس، مستشار دولي في مجال العدالة والحقوق

104. علي شهاء، أوباري، ناشط مدني

105. محمد اكرم الجبو، العجيلات، طالب طب بشري

106. أسماء عمارة سريبة، صرمان

107. حسني بي، بنغازي، رجل أعمال

قائمة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني:

1. منظمة أربن للتوجه المدني – الكفرة

2. منظمة تبينوا لحقوق الإنسان – نالوت

3. منظمة البريق لحقوق الطفل – طرابلس

4. منظمة النصير لحقوق الإنسان – طرابلس

5. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة – طرابلس.

6. منظمة انطلق للتنمية المستدامة لحقوق الطفل – طرابلس

7. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان – صبراتة

8. منظمة صوت المهاجر – الزاوية

9. مؤسسة تارتيت للبناء والتطوير – فرع أوباري

10. مؤسسة تارتيت للبناء والتطوير – فرع سبها

11. منظمة نساء الطوراق

12. جيل ونماء الشبابية – طرابلس

13. منظمة مهاجر للهجرة غير القانونية – الكفرة

14. منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري – مرزق

15. منظمة السقيفة الليبية.

16. جمعية حكمة النساء للمرأة والثقافة – الكفرة

17. المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – طرابلس

18. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

19. مؤسسة فكر للديمقراطية والحقوق – طرابلس

20. منظمة ابدأ – طرابلس

21. منظمة مجموعة العشرة لتمكين المرأة

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