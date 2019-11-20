العقوري : قرار تحرير طرابلس جاء بعد فشل تنفيذ الترتيبات الأمنية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، إن قرار القيادة العامة بتحرير مدينة طرابلس، هو نتيجة لفشل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نص عليه الاتفاق السياسي.

وأضاف العقوري في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن فشل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية جعل مؤسسات الدولة في العاصمة تحت قبضة المجموعات المسلحة، وهو أمر قال إنهم قد حذروا منه كثيرا، لكن دون أن تتلقى تحذيراتهم اهتماما، موضحا أن القوات المسلحة تحركت لتخليص العاصمة ومؤسساتها من قبضة تلك المجموعات، التي هيمنت على مقدرات الليبيين، وأصبحت حكومة الوفاق نفسها تحت قبضتها.

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