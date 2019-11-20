الانتهاء من تركيب معدات الجيل الرابع بمدن الواحات

كشف مدير مكتب اتصالات الواحات، فرج علي عثمان، أن شركة «ليبيا للاتصالات» (ltt) انتهت من تركيب المعدات الخاصة بخدمة الجيل الرابع (4G) بمدن أوجلة وجالو وإجخرة، منوها بأنه سيتم توفير أجهزة الإنترنت للعملاء خلال الأيام المقبلة.

وقال عثمان، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن خدمة 4G ستسهم في مضاعفة سرعة الإنترنت، وإن المستخدمين في المنطقة لن يستطيعوا تفعيل الخدمة إلا إذا كانت متاحة، وذلك للحد من المشاكل الموجودة فى ضعف الشبكة.

وأضاف أن جميع الاتصالات تعمل بمدن الواحات، ولا تعاني من أي مشاكل تذبذب في شبكات: (المدار وليبيانا والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت)، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإطلاق خدمة الـ«4G» من شركة «ليبيانا» خلال أيام.

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