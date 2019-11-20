داخلية الوفاق توجه بعدم فتح تصوير فرع جوازات بنغازي

وجهت داخلية الوفاق بقيادة فتحي باشاغا، بعدم فتح تصوير فرع جوازات بنغازي، وفقا لما أعلنه مدير جوازات المنطقة الشرقية، العميد حمدي العبيدي، الذي قال في تصريح لصحيفة المرصد أمس، إن رئيس المصلحة العامة للجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في طرابلس، العميد جمعة اغريبة، أصدر تعليمات بعدم فتح التصوير لفرع جوازات بنغازي دون أي مبررات.

وأضاف العبيدي أن اغريبة أقدم على هذه الخطوة بالرغم من علمه بأهمية الفرع، كونه يقدم خدماته لسكان ثاني أكبر مدن ليبيا، ويستقبل الحالات المرضية من مراكز الأورام والكلى .

مؤكدا أن فرع بنغازي يقدم خدماته للمدن والمناطق المحيطة ببنغازي، مثل توكرة والأبيار وسلوق وقمينس، لوجود أعطال بمنظومات هذه المناطق .

هذا وأشار العبيدي إلى أن اغريبة المعين من الرئاسي يرفض الرد على الاتصالات لمعرفة أسباب منع فتح مكتب بنغازي ومعالجتها.

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