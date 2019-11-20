الرئيس المصري ووزيرة الدفاع الألمانية يبحثان الوضع في ليبيا

برلين-العنوان

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، ووزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كارينباور، آخر المستجدات في الوضع الليبي، وذلك على هامش أعمال القمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا التي تعقد في برلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي تم التوافق على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية لا سيما في ليبيا وسوريا حيث توافقت وجهات النظر بخصوص الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.