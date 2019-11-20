هذه حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم!!

طرابلس-العنوان

تنشط رياح جنوبية قوية، مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقرا نسبيا على باقي المناطق، ثم تتكاثر السحب مساء على بعض مناطق الجنوب الغربي، وغدا على مناطق متفرقة من الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، تتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق الشمال الغربي بين 16 و22 درجة مئوية، وبين 21 و28 درجة مئوية على الشمال الشرقي، ثم تسجل انخفاضا تدريجيا من الغد.

وتشهد مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكاثر السحب غدا على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية ثم شمالية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة ستكون السماء قليلة السحب، وتتكاثر غدا على بعض مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا رعدية على الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية ثم شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الخليج، بينما تكون جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، على بقية المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالبية المناطق.

أما في الكفرة والسرير وتازربو السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية.