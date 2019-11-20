الخطوط الليبية تستأجر طائرة تونسية لرحلات عمّان

أعلنت إدارة مطار معيتيقة أن شركة الخطوط الجوية الليبية قد استأجرت طائرة تونسية لتتمكن من إعادة المواطنين العالقين في العاصمة الأردنية عمان، منذ احتجاز طائرتها في مصراتة وتعطّل جدول رحلاتها.

وذكرت إدارة المطار أن رحلات خط العودة عمان- تونس- مصراتة، المُقرر سيكون بواقع رحلتين يومياً، بداية من يوم غدٍ الخميس.

ونوهت إدارة مطار معيتيقة المواطنين الذين تأخرت رحلاتهم بأنها تنتظر التأكيد النهائي بشأن الطائرة المستأجرة، لجدولة مواعيد الرحلات الجديدة، ونشرها.

وكان المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية، عز الدين المشنوش، قد كشف في تصريحات لـ218 أن مساعد مدير المطار، حسين بلاعو، احتجز طائرة الشركة الوحيدة في مطار مصراتة.

وأوضح المشنوش خلال حديثه أن الطائرة كانت في رحلة صيانة إلى مطار مصراتة، قبل أن يتم منعها من الإقلاع بعد انتهاء عمليات الصيانة، بأمر من مساعد مدير المطار.

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