العباني: على الولايات المتحدة غل يد الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا كتركيا وقطر

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن بيان البيت الأبيض الذي ثمنت فيه الولايات المتحدة دور المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب يعد انتصاراً معنوياً ووساماً من أعظم الدول يضيفه المشير إلى الأوسمة العديدة على صدره الكبير ويعكس مدى انتشار الإرهاب الذي بات يؤرق كل دول العالم.

العباني قال لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الثلاثاء إن الإرهاب أصبح له منظمات وانتشار واسع وتصدير ومسارح عمليات عبر الحدود ولم تعد دولة في منأى عنه.

وأشار إلى أن الإرهاب وجد في هشاشة الوضع الأمني في ليبيا البيئة الحاضنة والمناسبة لارتكاب أعماله الإجرامية فاتخذت معظم المنظمات الإرهابية كالقاعدة والمقاتلة ومجالس النصري والشورى قواعد وأوكار في المدن والأراضي الليبية وعاثت فساد وذبح في ليبيا بمساعدة ودعم ومباركة دول كتركيا وقطر راعية الإرهاب الدولي وفقاً قوله.

وتابع مضيفاً:” تأتي عملية الكرامة بقيادة حفتر وتعلن من أسوار بنينا بمدينة بنغازي المختطفة بالكامل من قبل الإرهاب إنطلاق مقارعة الإرهاب وتتمكن من الانتصار عليه وتستمر القيادة العامة من متابعة ضرب المنظمات الإرهابية في مدينة درنة والهلال النفطي والجنوب الليبي تحت سمع وبصر كل دول العالم المتضررة منه أو الداعمة له إلى أن تحاصره داخل أسوار مدينة طرابلس العاصمة وتكشف للعالم أجمع مدى تحالف الإرهاب ومنظماته وعصاباته مع ما يسمى بحكومة الوفاق الحائزة على الاعتراف الدولي وغير المشرعنة محلياً”.

كما أوضح أنه على أمريكا التي كان لأساطيلها وطائراتها الدور الأكبر من خلال ما قام به حلف الناتو من تدمير للبنية التحتية للجيش الأمر الذي مهد الأرض الليبية وجعلها تربة صالحة لنشأة الإرهاب، المسؤولية الأكبر في دعم القوات المسلحة وإعادة بناء بنيتها التحتية، وعدم ترك الليبيون يحاربون الإرهاب وحدهم نيابة عن دول العالم وغل يد الدول الداعمة للإرهاب من أمثال تركيا وقطر والسعي لرفع حظر التسليح عن القوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية