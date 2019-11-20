المصرف المركزي يوضح بشأن حدوث أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي

ليبيا – نفى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي مختار الطويل تحديد سعر صرف جديد للدولار في المصرف المركزي بقيمة 2.90 دنانير للدولار أي بمعنى تغيير قيمة الرسم ابتداء من ديسمبر المقبل، نافياً أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي.

الطويل أشار في حديثه لقناة “218” إلى أن عملية بيع النقد الأجنبي تسير بشكلها الطبيعي في المصرف المركزي.

وأكد على أن صدور بعض الشائعات يعود لإحداث ربكة في المشهد العام، مبيناً أن تجار العملة في السوق السوداء قد يقفون وراء مثل هذه الشائعات لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية.

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