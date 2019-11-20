الترجمان: إحاطة سلامة الأخيرة لا علاقة لها بما يحدث على الأرض

ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي خالد الترجمان إن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن لا علاقة لها بما يحدث على الأرض، في إشارة إلى العملية السياسية التي يرى سلامة أن المجال مفتوح للعودة إليها بعد الاتفاق على إنهاء النزاع.

الترجمان أوضح في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” أمس الثلاثاء أن سلامة خرج من اجتماع القيادة العامة بدون أي نتيجة لأن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أخذ على عاتقه تنفيذ مهام حددت دستوريا وتشريعيا وعسكريا كونه يعمل على اجتثاث الإرهاب وإنهاء التشكيلات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي تمهيدا للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية والخروج بدستور يتوافق عليه كل الليبيين.

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