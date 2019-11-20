العقوري: قرار قيادة الجيش لتحرير مدينة طرابلس هو نتيجة لفشل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية

ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري إنه سبق وتم مطالبة السلطات الأمريكية توضيحات حول تصريحات أحد المسؤولين بخصوص وقف هجوم الجيش على طرابلس.

العقوري أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أمس الثلاثاء إلى أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر قاتل الإرهاب والمجموعات المتطرفة نيابة عن العالم في مدينتي بنغازي ودرنة والجانب الأمريكي شريك مهم في الحرب على الإرهاب.

وأوضح أن قرار قيادة الجيش لتحرير مدينة طرابلس هو نتيجة لفشل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نص عليه الاتفاق السياسي وهو ما جعل مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس تحت قبضة مجموعات مسلحة وهو أمر تم التحذير منه كثيراً.

وأكد على أن القوات المسلحة تحركت لتخليص العاصمة ومؤسساتها من قبضة تلك المجموعات التي هيمنت على مقدرات الليبيين وأصبحت حكومة الوفاق نفسها تحت قبضتها.

أما حول احتجاز طائرة للخطوط الجوية الليبية في مطار مصراتة علق العقوري: :نتابع موضوع طائرة الخطوط الجوية الليبية التي نزلت في مدينة مصراتة من أجل صيانتها على اعتبار أنه المطار الأقرب لتونس حيث كانت الطائرة متواجدة وهي الطائرة الوحيدة التي تتبع لشركة الخطوط الجوية بمدينة بنغازي”.

ونوّه إلى أن الحادثة تشير إلى غياب العدالة في توفير الخدمات والموارد بين مناطق ليبيا وأن حكومة الوفاق لا تهتم للعدالة في توفير الخدمات للمواطنين الليبيين، مضيفاً” هل يعقل أن طائرة واحدة تعمل في الشرق والجنوب وأجزاء من المنطقة الغربية بينما باقي الأسطول يعمل في المنطقة الضيقة التابعة لحكومة الوفاق”.

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