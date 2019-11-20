مصلحة المطارات في بنغازي تبحث سبل رفع حالة الإعتصام بمطار بنينا

ليبيا – استكمالا لزيارة اللجنة المشكلة من قبل مصلحة المطارات لرفع حالة الإعتصام بمطار بنينا الدولي حضر لمقر المصلحة بمدينة البيضاء أمس الثلاثاء مساعد مدير مطار بنينا الدولي ومدير مكتب الأمن والسلامة ومدير مكتب النقل الجوي بالإضافة لمدير مكتب المهابط والمنشآت ورئيس القسم المالي وقسم البضائع بالمطار .

حيث تم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة عقد اجتماع مطول رئيس مصلحة المطارات وأعضاء اللجنة المشكلة لرفع حالة الإعتصام بالمطار لتوضيح كل الأمور والقرارات الصادرة من رئاسة الوزراء بشأن تخصيص مبالغ لمطار بنينا الدولي وتم الإتفاق على متابعة كافة الإجراءات التي ستحال من المطار إلى المصلحة أول بأول.

وتم الإتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة مدير منفذ مطار بنينا ووضع حلول للمشكلة القائمة بين إدارة المطار ومدير منفذ المطار.

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