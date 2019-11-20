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اللواء التاسع يُسقِط طائرة مُسيّرة شمال ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت قاعدة الوطية الجوية إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت الاقتراب من حدود مدينة ترهونة، قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع.

وأكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش، اللواء مبروك الغزوي، سقوط الطائرة المسيرة، شمال مدينة ترهونة، وتحديداً فوق منطقة سوق الأحد.

وأشار الغزوي إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى منطقة العمليات العسكرية في مهمة معادية، حسب وصفه.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت تصاعد أعمدة الدخان، قِيل أنها التُقطت من مواقع بالقرب من مكان سقوط الطائرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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