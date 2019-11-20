اختتام دورة تدريبية للعاملين في «الجوف للنفط»

اختتمت شركة الجوف للتقنية النفطية، اليوم الأربعاء، دورتها التدريبية للعاملين بها، المخصصة لكتابة التقارير الفنية.

شارك بالدورة مجموعة من المهندسين والفنيين من كل الإدارات، وحاضر فيها أحد مهندسي الشركة، خليل البيليكية، وهدفت إلى تطوير مهارات وكفاءة العاملين في إعداد التقارير الفنية، حسب بيان منشور على صفحة شركة الجوف على موقع «فيسبوك».

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وشهد الحفل الختامي للدورة توزيع شهادات تقدير على المتدربين، بحضور قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالشركة.

وفي يناير الماضي، نظمت شركة الجوف، دورة تدريبية متخصصة في مجال سوائل الحفر بعنوان تقنية سائل الحفر «الافرون»، بإشراف قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالشركة، بهدف تعريف العاملين بالتقنية الأحدث في مجال حفر الآبار النفطية والغازية.



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