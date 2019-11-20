الآغا: 600 مليون دولار عوائد بيع إحتياطي الذهب ستدفع أتاوة لأمراء الميليشيات التي تحمي الرئاسي

ليبيا – كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بمدينة بنغازي رمزي الآغا أن لديهم معلومات وصفها بـ”الموثوقة” حول وجود اتفاق سري بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي بطرابلس لبيع 16 طنا من احتياطي الذهب الموجود في خزائن المصرف بقيمة 600 مليون دولار إلى رجل أعمال أجنبي لم يذكر اسمه أو صفته أو جنسيته،مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تمّ في الأيام السابقة بالتحديد بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة المخصّصة لتقييم وجرد احتياطي الذهب الموجود بالمركزي.

الآغا أكد في تصريح خاص لموقع “العربية .نت” اليوم الأربعاء أن هذه الصفقة السريّة تمّت من أجل دفع إتاوة إلى أمراء الميليشيات المسلّحة التي تتولى حماية المجلس الرئاسي وتأمين بقائه وتقود العمليات العسكرية ضد الجيش الذي يهاجم طرابلس،لافتا إلى أن هذه التجاوزات خطيرة جدا وغير قانونية تمر دون قيد ورقابة.

وأشار رئيس لجنة السيولة إلى أنه لا يوجد حل لوقف إهدار المال العام العمومي والعبث بمدّخرات الليبيين التي تحوّلت إلى مصدر تمويل للعصبات والإرهابيين إلا بدعم الجيش من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلّحة والسيطرة على مؤسسات الدولة التي باتت تخضع لإرادة وإملاءات أمراء الحرب.

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