فتح أفاق العمل لتنمية بلدية جادو مع مكتب التعاون الألماني GIZ

عقد أمس الثلاثاء بكلية الهندسة بجادو اجتماع حول التنمية والاقتصاد في بلدية جادو وذلك بدعوة من مكتب التعاون الألماني GIZ .

وجرى الاجتماع بحضور عضو المجلس البلدي جادو سليمان القصبي ورئيسية جمعية نانا مارن نجاة المالطي المكلفة بإدارة مركز دعم المرأة بجادو.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تقييم الخطة التنموية لمشروع الرفع من المستوى الاقتصادي بالبلديه وفتح آفاق العمل للشباب والنساء ، وربط اقتصاد البلدية بالمؤسسات الحكومية الأخرى.

وتم علي هامش اللقاء زيارة مركز دعم المرأة الذي سيتم تسليمه لبلدية جادو يوم الأحد القادم وفقا لما أفاد به المهندس المشرف على تجهيز المبنى.

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