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الخرطوش: اللواء 73 يرسل 3 سرايا و قوة الاقتحام 35 بدأت في المرحلة الثالثة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد المسؤل الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء  بدأت في المرحلة الثالثة.

 وأوضح الخرطوش أن اجتماعات آمري وحدات اللواء 73 مشاة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن اللواء أرسل تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس.

وذكر المسؤول الإعلامي أن التعزيزات شملت 3 سرايا، عدد 2 سرايا مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي السنوسي ،وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

وأشار الخرطوش إلى أن التمركزات الجديدة لوحدات اللواء 73 مشاة ممتازة ولا قدرة للعدو على إرجاع نقطة واحدة.

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  • مليشيات ميس راطة الزياطة لم تعد تملك سوى الجعجعة والصراخ والعويل مثل النساوين لانها تعلم انها تحتضر وكل ما تتمناه وقف اطلاق النار فى مؤتمر برلين ووقتها سيكون الجيش الوطنى اتم مهمته تماما

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