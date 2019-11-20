عقيلة يلتقي وفد نقابة الأشراف في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع وفد من نقابة السادة الاشراف في ليبيا، وبحضور عضو مجلس النواب النائبة انتصار شنيب.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات وقضايا حول ليبيا، كما تم التطرق إلى بعض الموضوعات التي تتعلق بنقابة السادة الأشراف في ليبيا لتقوم بدورها المناط بها اسوة بالنقابات المماثلة لها في بعض الدول العربية والإسلامية.

كما قام الوفد بتكريم رئيس مجلس النواب بتقديم درع لشكره على دوره الريادي في شتى المجالات والتي تحفظ للوطن وحدته واستقلاله واستقراره وتحريره من الإرهاب.

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