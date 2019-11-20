وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية ببلدية جنزور‎

تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام ” عادل جمعة ” صباح اليوم الأربعاء سير العملية التعليمية بمدارس الحضارة ، الجديدة ، شهداء عبدالجليل ، النور بمراقبة تعليم جنزور .

خلال هذه الزيارة اعرب جمعك عن تقديره للمعلمين ومديري المدارس وكافة العاملين بمراقبة تعليم جنزور على حرصهم في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية وسير الدراسة بشكل منظم

وشدد على الالتزام بالحضور وتحمل المسؤولية من الجميع .

وأوضح مراقب تعليم جنزور للوكيل بأن مراقبة تعليم جنزور منحت الأولية للتلاميذ والطلاب النازحين في عمليات التسجيل وتسلم الكتب الدراسية ودون أي قيد أو شرط .

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