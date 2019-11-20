عملية “بركان الغضب” : ما يقوم به المجلس الرئاسي دون المستوى المطلوب ويجب تشكيل حكومة حرب

ليبيا – طالب مدير إدارة التوجيه المعنوي في عملية “بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي العميد ناصر القايد بأن تنتقل حكومة الوفاق إلى حكومة حرب وتكلف وزيراً للدفاع، مؤكداً أن ما يقوم به المجلس الرئاسي دون المستوى المطلوب.

القايد وفي مداخلة مع قناة “فبراير” أمس الثلاثاء تابعتها صحيفة المرصد قال:”هل يعقل أننا لازلنا نتحاور على جلب منظومة دفاع جوي لضرب طيران حفتر، ونحن لا نزال في مجادلات ومحاولات، أما أن تستشير حكومة الوفاق خبراء ومستشارين أو أنها حكومة سلم ،فمنذ الرابع من أبريل أصبح هناك هجوم على طرابلس ودخلنا حال حرب ،فلا بد أن ننتقل من السلم إلى الحرب”.

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