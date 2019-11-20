رجال الأمن بقرنادة يطلقون حملة نظافة (صور)

نظم منتسبوا الأجھزة الأمنیة بمنطقة قرنادة جنوبي مدينة شحات حملة نظافة بعنوان ” قرنادة وهلها ” وذلك في مختلف شوارع ومفترقات منطقة قرنادة بمشاركة كافة أعضاء مركز الشرطة .

وقال المسؤول الإعلامى بمديرية أمن شحات ” حسن بواكريم ” أن هذه الحملة جاءت مساعدة لعمال جهاز الخدمات العامة ولیكون ھناك ھم مشترك بین المواطن ورجل الأمن من خلال تكاثف الجھود والاھتمام بأمور البلاد من نظافة وغیرھا.

بوكريم أضاف فى تصريح لمراسل البوابة أن الحملة كانت بعمل الجمیع في مشھد كان رائعًا يجسد صورة المواطن المحافظ على أمن واستقرار شعبه والخادم لوطنه حسب تعبيره ، مؤكدًا أن “الشرطة جزء من النسیج الوطني وھي بدأت في حملة نظافة لتجسد مظھرھا الرائع في خدمة أبناء شعبھا “

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