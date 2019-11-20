بن شرادة: مؤتمر برلين مجرد إهدار للوقت ونتائجه ستكون تقليدية

ليبيا- قال عضو مجلس الدولة الإستشاري سعد بن شرادة إن ألمانيا تتمتع بعلاقات سياسية جيدة مع جميع الدول التي ثبت تورطها في حرب بالوكالة في ليبيا ويمكنها بذلك تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ولكنها غير قادرة على حسم الملف الليبي.

بن شرادة وفي تصريح أورده موقع “أندبندنت عربية” أمس لأول أعتبر أن مؤتمر برلين مجرد إهدار للوقت لأنه سيخرج ببيان تقليدي لوقف النار شأنه شأن مؤتمر باليرمو أو مؤتمر باريس.

واستغرب بن شرادة التجهيز لمؤتمر دولي حول ليبيا من دون توجيه الدعوة إلى حد الآن لأي طرف من الأطراف الليبية في مقابل وجود دول ثبت تورطها في تغذية فتيل الصراع الليبي،على حد تعبيره.

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