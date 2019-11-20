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الخرطوش: اللواء 73 يرسل تعزيزات إلى طرابلس

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش إن اللواء 73 مشاة يرسل تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس، شملت 3 سرايا، سريتان مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي، وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

وأكد الخرطوش في تصريح اليوم الأربعاء، أن التمركزات الجديدة لوحدات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني ممتازة ولا قدرة للعدو على إرجاع أي منطقة.

وأشار الخرطوش إلى أن البدء في المرحلة الثالثة للقوة 35 عمليات خاصة، بينما يواصل أمراء وحدات اللواء 73 مشاة اجتماعاتهم.

ولفت عضو شعبة الإعلام الحربي إلى أن تواجد آمر كل كتيبة رفقة جنوده أمر يرفع معنويات الجنود لإكمال المهام المكلفين بها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ربنا ينصركم على الخوارج شر خلق الله حيث امر رسولنا الكريم بقتلهم كما فى الحديث الشريف : سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم

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