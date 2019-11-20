الخرطوش: اللواء 73 يرسل تعزيزات إلى طرابلس

قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش إن اللواء 73 مشاة يرسل تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس، شملت 3 سرايا، سريتان مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي، وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

وأكد الخرطوش في تصريح اليوم الأربعاء، أن التمركزات الجديدة لوحدات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني ممتازة ولا قدرة للعدو على إرجاع أي منطقة.

وأشار الخرطوش إلى أن البدء في المرحلة الثالثة للقوة 35 عمليات خاصة، بينما يواصل أمراء وحدات اللواء 73 مشاة اجتماعاتهم.

ولفت عضو شعبة الإعلام الحربي إلى أن تواجد آمر كل كتيبة رفقة جنوده أمر يرفع معنويات الجنود لإكمال المهام المكلفين بها.

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