السيسي وميركل يعلنان رؤيتهما لحل أزمة ليبيا

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، الأربعاء، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن الأزمة في ليبيا تلقي بتداعياتها الأمنية علي محيطها الإقليمي في افريقيا خاصة في منطقة دول الساحل.

وأضاف المتحدث أن السيسي وميركل توافقا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها.

وأكد السيسي وميركل أن حل الأزمة الليبية يجب أن يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

ولفت المتحدث إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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