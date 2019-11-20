اليوم.. استجواب هيلاري كلينتون بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي

واشطن-العنوان

من المقرر أن تدلي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون اليوم الأربعاء، بشهدتها أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي حول الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012 والذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين.

وستستجوب لجنة بمجلس النواب الأمريكي “هيلاري كلينتون” مُجدداً بشأن فشلها في إدارة الهجوم على السفارة الأمريكية ببنغازي في 11 سبتمبر 2012م.

ولقي ستيفنز مصرعه وثلاثة من رفاقه في سبتمبر من العام 2012 في غمرة الفوضى التي شهدتها ليبيا، حيث هاجمت مجموعة إرهابية متطرفة مقر البعثة الديبلوماسية الأمريكية في بنغازي.

ومثّلت هذه الحادثة نقطة تحوّل مفصلية في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا، حيث احتفظت الولايات المتحدة بمسافة كبيرة عن الملف الليبي.