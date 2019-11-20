الدخول الأول لها..عمودية تابعة لسلاح الجو تشن غارات على مواقع مسلحي الوفاق

أخبار ليبيا24

شنت طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الليبي بالقيادة العامة اليوم الأربعاء غارات على مواقع مسلحي الوفاق في طرابلس.

وبحسب مصادر متطابقة فإن الطائرة استهدفت تمركزات قوات الوفاق في محاور جنوب العاصمة طرابلس في أول دخول لها لسماء مناطق العمليات.

وكان المسؤل الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أكد اليوم الأربعاء أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء بدأت في المرحلة الثالثة.

وأوضح الخرطوش أن اجتماعات آمري وحدات اللواء 73 مشاة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن اللواء أرسل تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس.

وذكر المسؤول الإعلامي أن التعزيزات شملت 3 سرايا، عدد 2 سرايا مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي السنوسي ،وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

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