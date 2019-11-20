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الدخول الأول لها..عمودية تابعة لسلاح الجو تشن غارات على مواقع مسلحي الوفاق

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

شنت طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الليبي بالقيادة العامة اليوم الأربعاء غارات على مواقع مسلحي الوفاق في طرابلس.

وبحسب مصادر متطابقة فإن الطائرة استهدفت تمركزات قوات الوفاق في محاور جنوب العاصمة طرابلس في أول دخول لها لسماء مناطق العمليات.

وكان المسؤل الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أكد اليوم الأربعاء أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء بدأت في المرحلة الثالثة.

وأوضح الخرطوش أن اجتماعات آمري وحدات اللواء 73 مشاة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن اللواء أرسل تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس.

وذكر المسؤول الإعلامي أن التعزيزات شملت 3 سرايا، عدد 2 سرايا مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي السنوسي ،وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

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  • ربنا ينصركم على الخوارج شر خلق الله حيث امر رسولنا الكريم بقتلهم كما فى الحديث الشريف : سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم

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