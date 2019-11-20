المؤقتة تتابع عمل برنامج العودة الطوعية للمهجرين في مصر

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، فتحية حامد، أمس في مصر، باللجنة المكلفة ببرنامج العودة الطوعية للمهجرين، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتعرف على النتائج التي أنجزت من خلال العمل اليومي للجنة.

وحسب وزارة الخارجية، فقد قدمت اللجنة بعض الحالات الجاهزة للعودة، مؤكدة جاهزية الإجراءات أمام الجميع.

من جانبهما أشاد الوزيران بجهود عمل اللجنة، مؤكدين دعمها حتى تصل لتحقيق النتائج المرجوة، لافتين إلى أن الهدف وطني وأخلاقي وإنساني لرأب الصدع، والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة، كما أكدا أن الحكومة المؤقتة مهتمة بمواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا في أي مكان في العالم.

وفي سياق متصل، كان للحويج لقاء آخر جمعه برئيس مجلس إدارة جمعية الأخوة الليبية الاجتماعية للمهجرين، علي الأحول، حيث تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على جل المشاكل التي تواجه المهجرين.

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