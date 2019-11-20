المستشار عقيلة صالح يلتقي وفدا من نقابة الأشراف

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وفد من نقابة الأشراف في ليبيا، عددا من الموضوعات والقضايا الراهنة في البلاد، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وذلك خلال لقاء حضرته عضو مجلس النواب، انتصار شنيب.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس، فتحي المريمي، إن اللقاء تم خلاله التأكيد على أهمية الاستقرار في البلاد، كي ينعم الليبيون بالأمن والأمان، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، كما تطرق اللقاء أيضا إلى بعض الموضوعات المتعلقة بنقابة الأشراف، لتقوم بدورها المنوط بها أسوة بالنقابات المماثلة لها في بعض الدول العربية والإسلامية.

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