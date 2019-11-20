السيسي وميركل يتفقان على تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل 

عقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى، قمة مصغرة مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تطرقت إلى دور مصر كشريك للاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن النقاشات تركزت كذلك على الأزمة فى ليبيا، التي تلقي بتداعياتها الأمنية على محيطها في إفريقيا ودول الساحل، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على تضافر الجهود، سعيا لتسوية الأوضاع على نحو شامل، يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة، بما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

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